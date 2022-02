«On ne m’a jamais proposé de jouer la fille mignonne»

Depuis l’arrivée d’«Ozark» sur Netflix, Julia Garner a gravi les échelons de Hollywood pour devenir l’une des jeunes actrices les plus appréciées à la télé comme au cinéma. Tandis que cette série se termine avec une quatrième saison, la comédienne, qui vient de fêter ses 28 ans le 1er février, est excellente dans «Inventing Anna». Cette mini-série est basée sur l’histoire vraie d’Anna Delvey, campée par Garner, qui a escroqué des millions en se faisant passer pour une riche héritière.

Vous êtes de retour sur les écrans simultanément avec les derniers épisodes d’«Ozark» et «Inventing Anna». Est-ce la rançon de la gloire?

Je dois tellement à l’équipe d’«Ozark» qui m’a permis de recevoir de nombreuses offres de travail. Incarner Ruth Langmore durant quatre ans a été un cadeau. Elle a dû surmonter tellement d’épreuves dans cette histoire que j’ai dû faire face à mes propres doutes d’actrice pour l’incarner. Jouer dans «Ozark» m’a enseigné à me dépasser en sortant de ma zone de confort devant une caméra. Ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler la fin, car je sais que nos fans sont impatients de découvrir le dénouement.

Vous avez appris à parler avec un accent allemand et russe pour «Inventing Anna». Aimez-vous modifier votre voix en fonction des personnages que vous incarnez?

Oui, j’ai besoin de me sentir authentique pour entrer dans la peau d’une autre. Pour «Ozark» par exemple, j’avais déjà appris à m’exprimer avec l’accent du sud des États-Unis et j’ai commencé à parler ainsi plusieurs semaines avant le tournage. Peut-être que certains me croyaient folle, mais ça m’aide à habiter une autre femme.

Est-ce que l’on verra la vraie Julia Garner à l’écran un jour?

Être moi à l’écran? Jamais! Sûrement pas (rire). J’avais voulu prendre des cours de comédie dans ma jeunesse pour surmonter ma timidité. Et puis je me suis prise au jeu d’entrer dans la peau d’une autre que moi. C’est fascinant d’être quelqu’un d’autre quelques jours ou quelques semaines. La première chose que je recherche quand je lis un script, c’est un challenge. De toute façon, on ne m’a jamais proposé d’être la fille mignonne et cool. À mes débuts, mes auditions étaient toujours pour des rôles d’une jeune perturbée ou réservée. Mais cela me convient très bien.

Vous êtes mariée depuis plus de deux ans avec Mark Foster, le chanteur du groupe Foster the People. À quand un duo ensemble?

Chacun sa carrière! Si j’aime autant étudier un rôle pour sortir de mon quotidien, c’est parce que je préfère fuir la célébrité et que je fais tout pour ne pas mélanger ma vie privée à ma carrière.

(L'essentiel/Henry Arnaud)