Elle révèle ses infidélités à la télé, l'animateur choqué

C'est le genre de confession que le commun des mortels n'oserait jamais faire à la télévision. Venue avec son chéri Warren pour participer aux «Z'amours», Mathilde s'est, elle, montrée sans complexe au moment de conter le plus simplement du monde les deux fois où elle a trompé son compagnon actuel.

Alors que l'animateur Bruno Guillon lui demandait de raconter la plus grosse dispute avec son copain, la jeune femme a répondu le plus simplement du monde: «C'est quand je l'ai trompé. Mais pas une fois, deux fois». Pas farouche, elle a livré tous les détails de ses aventures.

«La première fois, on est partis en vacances avec ma maman à Maurice. J'ai vu un ami que je connaissais depuis longtemps. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé...», a expliqué la jeune femme avant de révéler une anecdote carrément déconcertante. «J'ai même envoyé mon amant acheter un porte-clé avec le mon nom et celui de mon copain, en guise de suvenir. Et il l'a fait.»

« C'est bien, ça fait une bonne moyenne, une tromperie tous les six mois»

Un culot qui a fait bafouiller le présentateur de l'émission Bruno Guillon, pourtant friand de ce genre de confidence. «Je suis le seul à trouver ça [bizarre]? Il n'y a que le porté-clé qui est en tout bien tout honneur».

L'animateur n'était pas au bout de ses surprises, la candidate a ensuite évoqué sa deuxième tromperie avec un autre homme. «On s'est disputée et j'ai été voir ailleurs. C'était il y a un an».

Bruno Guillon a cette fois rebondi avec une pique moqueuse bien méritée. «Et tout ça en un an? En même temps ça fait un an et quatre mois que vous êtes ensemble. C'est bien, ça fait une bonne moyenne, une tromperie tous les six mois». Le fameux Warren a dû passer un sacré bon moment à la télévision...

(th/L'essentiel)