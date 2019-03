Nathanya Sion a connu l'enfer chez les «Anges»

«Il faut être fake pour faire les «Anges», ce n'est pas un programme authentique qui prend soin des gens. Pour eux, nous sommes des produits, pas des êtres humains». Remontée, le plus souvent les larmes aux yeux, Nathanya Sion, 19 ans, ne mâche pas ses mots sur la chaîne YouTube de Sam Zirah, spécialiste de la téléréalité.

Le mannequin au centre des intrigues de la onzième saison des «Anges», en cours de diffusion sur NRJ12, évoque son calvaire sous le soleil de Miami. Des coulisses tout sauf reluisantes, surtout lorsque la caméra ne tourne plus. «Tout ce qu'on me disait en off était très dur», témoigne-t-elle. Parce qu'elle portait des cuissardes de marque, Raphaël, son pire ennemi, l'a insultée. «T'es une pute: tu prends combien pour me sucer la b...?» lui aurait asséné le goujat. Et la Parisienne n'a pas pu compter sur le soutien de la prod. «Si cela te touche, c'est que tu en es une», lui aurait même lancé un responsable. À quoi la belle attribue-t-elle les soudaines sautes d'humeur des candidats? Aux substances illicites qu'ils prendraient en cachette!

«Raphaël s'est mis à taper tout le monde»

Selon elle, les participants ne carbureraient pas à l'eau claire. «Je pense qu'ils se droguent. Sur le tournage, ils ont le comportement de gens drogués. Il y a des moments où tu les regardes dans les yeux, c'est vide. C'était une maison de fous, de psychopathes!»

La violence s'inviterait également entre deux prises. «Suite à une altercation, Raphaël s'est mis à taper tout le monde, cameramen, assistantes, tout ce qui était sur son chemin.» Dégoûtée, Nathanya ne comprend pas que Raphaël n'ait pas été éjecté. «C'est le chouchou de la prod, il fait ce qu'il veut.»

(L'essentiel/cch)