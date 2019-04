La fille de Phil Collins héroïne d'une série télé

Nouveau rôle pour Lily Collins. La comédienne de 30 ans sera la star de «Emily in Paris», une série qui sera diffusée par Paramount Network en 2020. L'Americano-britannique incarnera une jeune femme dans la vingtaine qui quitte son Midwest natal pour s'installer dans la capitale française dans laquelle elle a trouvé un travail. Lily sera l'héroïne du programme, mais également une des productrices.

«Emily in Paris» est une création de Darren Star, l'homme à l'origine notamment de «Beverly Hills 90210» et de «Sex and the City». «Jouer dans une série de Darren et la produire avec lui et Paramount Network est incroyable. Tout ce qu'a fait Darren a profondément défini et énormément impacté mon voyage vers la féminité. Je ne pouvais pas imaginer une ville plus inspirante que Paris pour abriter notre "Emily in Paris". C'est un projet de rêve», a déclaré Lily à Variety.

Darren Star est tout aussi ravi que l'actrice de travailler sur ce projet. «J'ai toujours été fasciné par les expériences des expatriés et je ne vois pas de meilleure personne que Lily pour donner vie à ce monde», a-t-il dit. Un avis partagé par le président du développement et de la production de la chaîne qui proposera la série. «Lily possède une profondeur inégalée qui apportera l'humour, le cœur et l'émotion à ce rôle excitant», a affirmé Keith Cox.«Emily in Paris» comptera 10 épisodes d'une durée de 30 minutes chacun.

(L'essentiel/jfa)