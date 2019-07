La saison 7, «en cavale», a disparu de France

Mauvaise surprise pour les abonnés français de Netflix, fans de la série «Orange is the New Black», ce lundi. Alors qu'ils pensaient pouvoir regarder la 7e et dernière saison de la fiction mise en ligne trois jours plus tôt, ils ont découvert qu'elle avait disparu de la plateforme. Agacés, fâchés et déçus, les spectateurs se sont repliés sur Twitter pour faire part de leur mécontentement.

bon là c'est plus drôle... netflix rendez nous la saison 7 de OITNB pic.twitter.com/qwY7Mzj0Zb— Déborah (@floupcoco) 29 juillet 2019

Quand tu attend devant ton écran que @NetflixFR remette la saison 7 de OITNB et que reprenne le cours de ta vie ... ???? pic.twitter.com/MEEbWeiWyi— Olympa (@0lympea) 29 juillet 2019

Le stagiaire de Netflix quand il a delete la saison 7 de OITNB ???? pic.twitter.com/1n4YJiJyJy— MavAttention Whore (@NynEvae) 29 juillet 2019

.@NetflixFR en ce moment, qui essaye de répondre à tous les tweets qui demandent la saison 7 d'Orange Is The New Black. #OITNB pic.twitter.com/BCkKDEUG8g— Aurélia Baranes (@aureliabaranes) 29 juillet 2019

Non les gars ! Dépêchez vous de la remettre cette saison 7 de #oitnb !!! J'ai attendu toute la journée pour ça ! @NetflixFR— Pupuxe (@CeciliaMermet) 29 juillet 2019

Moi attendant le retour de la saison 7 de OITNB #OITNB pic.twitter.com/BX6lsnA107— Madmax (@UnrealMadmax) 29 juillet 2019

Netflix France a confirmé que la saison 7 était «en cavale» et la plateforme a promis qu'elle mettait tout en œuvre pour retrouver ses célèbres prisonnières.

Oui, la saison 7 de OITNB est en cavale.Promis, on fait le maximum pour la ramener au bercail.— Netflix France (@NetflixFR) 29 juillet 2019

La traque a finalement porté ses fruits, puisque les épisodes ont été retrouvés quatre heures plus tard, aux environs de minuit. Et qu'on se rassure, cette ultime saison est toujours bel et bien présente sur Netflix Luxembourg.

Fin de cavale pour la saison 7 de Orange is the New Black, les épisodes ont été retrouvés. Merci de ta patience, et bonne nuit OITNB, du coup. https://t.co/67Zny0Kd13— Netflix France (@NetflixFR) 29 juillet 2019

