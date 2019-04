Elles vont se dévêtir pour lutter contre le cancer

Diffusé depuis 2017 sur ITV au Royaume-Uni, «Who Bares Wins» pourrait prochainement apparaître sur une chaîne française. La société de production d'Arthur, Satisfaction – The Television Agency, a acheté les droits de ce programme qui présente un spectacle de strip-tease réalisé par des personnalités, a appris ­puremedias.com.

L'idée de «Who Bares Wins», qui s'est d'abord appelé «The Real Full Monty», est de convaincre seize célébrités, huit femmes et huit hommes, de préparer un show dans lequel elles s'effeuillent sous la direction d'un chorégraphe. Tout le processus est filmé jusqu'à la représentation finale devant un public. Le but est de sensibiliser les téléspectateurs à l'importance du dépistage des cancers des testicules, de la prostate et du sein.

TF1 n'est pas sûre d'avoir le programme

Outre-Manche, l'émission a déjà été diffusée à trois reprises en prime time, réalisant à chaque fois de très bonnes audiences. Le dernier numéro en date, proposé en mars 2018, a même reçu le Broadcast Award du Meilleur programme populaire basé sur des faits.

Bien qu'Arthur travaille essentiellement avec TF1, groupe avec lequel il a un contrat, il n'est pas certain que «Who Bares Wins» arrive sur la Une. Le producteur présentera le concept à la chaîne en premier, mais rien n'oblige le diffuseur à l'acheter et à le programmer.

(L'essentiel/jfa)