La pression monte pour les actrices après 40 ans

L'actrice et présentatrice luxembourgeoise Désirée Nosbusch (56 ans) estime que son rôle dans la série télévisée à succès «Bad Banks» a été un coup de chance pour se libérer des clichés. «J'ai désormais l'occasion de jouer des personnages et des rôles différents. Je dirais que ça m'a libéré de certaines apparences», a-t-elle confié. Dans la série, notamment diffusée sur la ZDF en Allemagne, Désirée Nosbusch joue le rôle de Christelle Leblanc, 49 ans, banquière d'affaires un peu grisonnante, et surtout une manipulatrice hors pair.

«Si vous avez un jour la chance de jouer un personnage comme celui-ci, c'est une grande opportunité, déclare l'actrice. Depuis, j'ai remarqué que cette question de l'apparence ne se pose plus pour moi». Une confidence qui s'explique par le fait que pendant des années, elle sentait que les rôles qu'on lui proposait dépendaient surtout de son apparence. «Après tout, nous, les femmes dans cette profession, sommes souvent réduites au physique et à l'âge, ce que je trouve dommage. Et quand une femme atteint 40 ans, une horloge commence à tourner contre elle dans les bureaux de production.» Pourtant, «si vous regardez des films, vous voyez des femmes de 50 ans jouées par des femmes de 35 ans».

(L'essentiel/dpa)