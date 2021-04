Le retour de «Master of None» est confirmé

Cela faisait quatre ans que les fans de «Master of None» attendaient la suite de la série qui suit un trentenaire new-yorkais acteur dans des publicités. Leur patience a été récompensée puisque Netflix a annoncé que la saison 3 serait disponible en mai, sans donner de date précise pour le moment.

Son titre, lui, est connu. Elle s’intitulera «Master of None Presents: Moments in Love», selon indiwire.com.

Alors que les deux premières saisons s’étaient concentrées sur Dev, personnage incarné par Aziz Ansari (qui a été accusé d’agression sexuelle par une photographe en 2018), c’est Denise, jouée par Lena Waithe, qui sera au centre de la troisième. Composée de cinq épisodes, cette saison a été écrite par les deux comédiens.

(L'essentiel/jfa)