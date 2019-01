«Je crois que l'amour à la télé, ça existe»

Découverte dans la saison 7 des «Marseillais: Australia», Camille Froment est une habituée des émissions de téléréalité. Après sa participation dans «Moundir et les apprentis aventuriers 3» et «La revanche des Marseillais vs Le reste du monde», la Française de 22 ans figure au casting de la 6e saison des «Princes et Princesses de l'amour», sur W9. L'ex-copine de Benjamin Samat a fait une entrée fracassante dans l'émission, à cause de son règlement de compte houleux avec Elsa, qu'elle avait connue dans la téléréalité de Moundir. «Elle avait dit que j'étais son amie par dépit et qu'elle n'avait pas d'affinités avec moi. Je ne comprends pas, ça voulait dire que lorsqu'elle était gentille avec moi c'était calculé? Je lui ai dit que je n'aimais pas les personnes fausses, confie-t-elle au site melty.fr. Je n'y suis pas allée de main morte!»

Mais si la jeune femme se retrouve dans ce programme, c'est surtout parce qu'elle pense y trouver l'amour. Même si cela se passe devant des caméras. «Je crois que ça existe, maintenant il ne faut pas penser non plus qu'on va avoir de belles histoires comme Nabilla et Thomas, c'est vraiment rare, dit-elle. Après, à partir du moment où les deux personnes sont sincères, télé ou pas télé, ça ne compte pas.» Pour le moment, la belle n'a toujours pas trouvé son prince charmant.

Une chose est sûre: elle ne regrette pas d'avoir participé à cette téléréalité. «Ce programme m'a apporté beaucoup en indépendance et j'espère qu'il me permettra de me détacher de mon image avec Benjamin qui à cette heure-ci a refait sa vie», dit-elle. Par contre, on ne verra jamais Camille dans les «Anges», sur NRJ12. «Le concept ne me dit rien et au final c'est toujours les mêmes personnes, et rentrer dans cette émission qui est trash, je pense pas que ça me conviendrait». On peut la comprendre...

Regardez la bande-annonce des «Princes et Princesse de l'amour 6», sur W9:

(L'essentiel)