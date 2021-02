Trop de divorces dans «Mariés au premier regard»

Dire que le bilan des trois premières saisons de «Mariés au premier regard» sur RTL TVI est mauvais, est un euphémisme. Sur les 21 couples, formés par des «experts» de la compatibilité amoureuse, qui ne se sont rencontrés que le jour de leurs noces, seuls trois existent encore.

La chaîne a donc décidé de prendre des mesures et a demandé à la production de l’émission de faire en sorte que les hommes et les femmes du programme ne se séparent pas à peine leur «oui» prononcé devant le maire. Selon Télé Pro, le questionnaire de test de compatibilité a été réexaminé et devrait donner de meilleurs résultats pour la 4e saison qui démarre le jour de la saint-Valentin 2021.

En outre, révèle nrj.be, les experts – deux sexologues, une psychologue et une sociologue – accompagneront davantage les candidats avant leur mariage.

(L'essentiel/jfa)