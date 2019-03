Lori Loughlin virée de «La fête à la maison»

Lori Loughlin n'a plus de boulot. Après que Hallmark Channel, qui diffuse «Le cœur à ses raisons», a décidé de ne plus travailler avec elle, l'actrice de 54 ans a appris qu'elle n'apparaîtrait plus dans «La fête à la maison: 20 ans après», diffusée sur Netflix.

D'après TVLine et TMZ, la production de la série ne souhaite pas que Lori Loughlin reprenne son rôle de tante Becky dans la 5e et dernière saison, dont le tournage devrait commencer prochainement pour une diffusion à l'automne 2019.

Lori Loughlin a été inculpée d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude dans une affaires de pots-de-vin versés par plusieurs personnalités, dont l'actrice Felicity Huffman, pour obtenir des places dans des universités prestigieuses pour leurs enfants. Elle a été libérée contre une caution de 1 million de dollars.

(L'essentiel/jfa)