Meghan Markle dans «America’s Got Talent»

En plus des artistes qui se sont produits avec les candidats d’«America’s Got Talent», durant la finale du 23 septembre 2020, une célébrité a fait une apparition remarquée dans le programme. Meghan Markle, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, avait enregistré un message vidéo pour Archie Williams, un participant qui a passé 37 ans en prison pour un viol et un meurtre qu’il n’avait pas commis.

«Salut Archie, je voulais juste que vous sachiez que votre histoire nous a émus et que nous vous soutenons chaque semaine et pas seulement à cause de votre prénom, a commencé l’épouse du prince Harry, faisant référence à son fils de 1 an, qui porte le même nom que le candidat. J’ai un message pour vous, c’est certainement quelque chose que je vais dire durant toute ma vie, mais ce soir, c’est spécialement pour vous: Archie, nous sommes fiers de vous, nous vous encourageons et nous avons hâte de voir ce que vous allez faire!».

Malheureusement pour Archie, le soutien de la duchesse n’a pas été suffisant. La finale de la saison 15 d’«America’s Got Talent» a été remportée par Brandon Leake, un poète de 27 ans.

(L'essentiel/jfa)