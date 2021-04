«Se retenir de rire, c'est pas difficile, c'est impossible!»

Dix candidats - Julien Arruti, Tarek Boudali, Fadily Camara, Hakim Jemili, Gérard Jugnot, Reem Kherici, Kyan Khojandi, Bérengère Krief, Alexandra Lamy et Inès Reg - se sont prêtés au jeu «LOL: Qui rit,sort!», adaptation d'une création originale d'Amazon, mêlant les codes de la téléréalité au spectacle comique.

Au fil de six épisodes de 26 minutes, le téléspectateur découvre toutes les ruses et stratégies déployées par les comiques, enfermés six heures dans une même pièce, pour tantôt faire craquer leurs rivaux, tantôt résister au rire et devenir ainsi l'unique vainqueur de ce défi comique.

«J’ai préparé plein de gags en amont»

Pour animer et surveiller le tout, Philippe Lacheau, ancien meneur de «La bande à Fifi«, a repris du service à la télévision, près de 20 ans après ses débuts comme animateur sur Fun TV, convaincu par «la force du concept». «J’avais accès à tout, j’avais les caméras, je me la pétais un peu, c’était très agréable, j’avais l’impression d’être un peu le Denis Brogniart du programme», plaisante le comédien, à l'origine des films à succès «Babysitting», lors d'un entretien à l'AFP.

À fond dans son rôle de compétiteur, Kyan Khojandi - coauteur de Bref, Bloqués, Serge le mytho - explique avoir misé sur «le comique de répétition» jusqu'à voir poindre la faille. «Dès qu'il y en a un qui commence à avoir un rictus, c'est là qu'il faut attaquer», explique-t-il. «J’ai travaillé avec des auteurs comiques et j’ai préparé plein de gags en amont, j’en avais une petite trentaine dans ma besace avant d’entrer dans la pièce», raconte l'acteur.

Mais «certains ont découvert aussi qu’ils riaient vraiment beaucoup à leurs propres blagues», «c’est revenu comme un boomerang, ça les a auto-fait rire et ils se sont fait soit éliminer, soit ils ont reçu des cartons» (NDLR: jaunes, d'avertissement avant expulsion), se moque Philippe Lacheau. Parce que se retenir de rire, «c’est pas que c’est difficile, c’est même impossible!», ajoute Hakim Jemili, qui prolonge dans LOL, le duo comique formé avec son épouse Fadily Camara, révélé dans les pastilles humoristiques HF.

Lancé au Japon, le programme a été adapté au Mexique, en Australie, en Allemagne et en Italie. «Déjà numéro un dans ces deux derniers pays», il a généré «une espèce de phénomène en Italie, où les gens regardent même la version allemande», affirme Thomas Dubois, directeur des créations Amazon Original France.

«Des comédiens capables de foncer dans chaque impro»

Pour sa version française, la production «a créé un véritable laboratoire de l'humour» s'étendant «sur plus de 1 200 mètres m²», «truffé de plus de 60 caméras complètement invisibles» pour rendre l'«expérience la plus fun possible», détaille Julien Randrianarisoa, producteur chez Endémol Shine productions. Mais aussi pour traquer rire et vannes, ce qui au final a donné «autant de ralentis qu'un match de foot de la Coupe du monde» et à l'écran «une bulle de légèreté», ajoute-t-il. «La force du format français» est d'avoir réuni des comédiens «capables de lâcher prise, de se réinventer pendant six heures et de foncer dans chaque impro et ça, c'est pas donné à tout le monde», salue le producteur.

Les cinq premiers épisodes du programme seront diffusés le 23 avril et le dernier sera disponible, le 28 avril.

(L'essentiel/AFP)