Appelé «maman», un papa trans veut des excuses

Tout partait pourtant d'une bonne intention. À l'occasion de la Journée internationale de la visibilité transgenre, le 31 mars, Thierry Ardisson avait choisi d'inviter Trystan Reese, un homme qui a donné naissance à un enfant, son mari et leur fils sur le plateau de «Salut les Terriens!».

Les deux hommes ont évoqué leur parentalité et Trystan, qui a gardé ses organes génitaux féminins, a expliqué à l'animateur comment il avait vécu sa grossesse. Le souci, c'est que pendant que les deux hommes s'exprimaient, un bandeau s'est affiché en bas de l'écran sur lequel il était écrit «La maman est à gauche de l'écran».

Trystan Reese, premier homme enceint, raconte sa grossesse, sa transition, les violentes critiques dont il a été victime, et le quotidien avec son fils Leo et son mari Biff sur sur le plateau de Salut Les Terriens. ?#SLT?? A voir en intégralité sur https://t.co/Xe3NaxWFpOpic.twitter.com/qqdzDkCwdn– Les Terriens ! (@lesterriens) 2 avril 2018

Cette petite phrase n'est, évidemment, pas passée inaperçue et a déclenché de nombreux commentaires de téléspectateurs choqués sur les réseaux sociaux.

Non mais qu'est-ce que QUOI ?!!! La "Maman" ?!!!!!C'est une blague ?!!!!!!!@lesterriens ça vous aurait tués d'écrire un truc du genre:"A gauche son Papa qui l'a mis au monde" ?!!#C8#SalutLesTerriens#Transphobiepic.twitter.com/mGtegDBqmv– Cap'n Queer ? (@CaptainCrunnch) 31 mars 2018

D'abord j'ai cru qu'on appelait maman l'homme à gauche ( heu, connards ?), ensuite que la mère biologique était à gauche (non visible) et qu'on l'appelait la maman (heu...Méga bof) mais en fait l'homme a gauche est transgenre ? HEU CONNARDS ?– Leo. (@HandsBruised) 1 avril 2018

«la maman est à gauche de l écran» non vous ne rêvez pas c'est bien écrit ça ? pic.twitter.com/be5mwwIIME– ?? Mæva. (@maelousa) 2 avril 2018

Le principal concerné a réagi sur Twitter, expliquant que son conjoint et lui avaient passé un super moment et avaient apprécié d'être invités dans l'émission. «Nous savons qu'ils vont présenter leurs excuses pour m'avoir appelé "maman", et nous espérons qu'ils se souviendront que beaucoup d'autres hommes ont donné naissance à des enfants avant moi», a écrit Trystan Reese.

Biff and I had a great time working with the staff at @lesterriens and appreciate being invited onto the show! We know they will issue an apology for calling me a "mother," and hope they will remember that many, many other men have given birth before I did. ? pic.twitter.com/AuODEztsMD– trystan angel reese (@RebelPrinceTrys) 2 avril 2018

(L'essentiel/jfa)