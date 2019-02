Le sadisme 2.0 des téléspectateurs

À l'heure des réseaux sociaux, des émissions télévisuelles, les spectateurs redoublent de présence sur la Toile. Via un tweet, un commentaire ou en story, ils partagent, donnent leur opinion, critiquent ou admirent. La parole semble délivrée.

«Le fait qu’il y ait de la méchanceté n’est pas nouveau, mais ce qui est en train de changer, c’est que chacun a désormais la possibilité d’exprimer sa méchanceté, sa jalousie ou sa haine», déclare François Jost, sémiologue et professeur en sciences de l'information et de la communication, à Society .

Le sémiologue affirme que la télé-réalité a favorisé la méchanceté. Lors des émissions telles que «Loft Story», l'internaute avait le sort du candidat entre les mains grâce au système de vote par téléphone. Il pouvait ainsi choisir de garder le candidat dans l'émission ou de l'éliminer. «D’une certaine façon, «Loft Story »a encouragé le fait de s’en prendre à l’autre, développe le professeur, rien qu’en tapant 1 ou 2, le téléspectateur peut mettre fin à la vie médiatique de quelqu’un». «Ce n’est pas que le spectateur n’était pas déjà un peu sadique avant. Simplement, on ne lui donnait pas cette possibilité» poursuit-il.

Puis d'autres émissions du même style ont fait leur apparition comme, «Un diner presque parfait», «Mariés au premier regard» ou encore «Quatre mariages pour une lune de miel». Dans ces télé-réalités, les critiques fusent de toutes parts, tant dans l'émission, que de la part des internautes. Dans son livre «La Méchanceté en actes à l’ère numérique», il décrit une séquence d’un épisode d’«Un dîner presque parfait», où une candidate jete un verre d’eau suite à une critique de son invité. «D’une part, la violence est exacerbée parce que la scène se déroule devant un tiers, le téléspectateur. D’autre part, parce que le concept même de l’émission est de formuler des jugements que normalement, on ne dit pas en face. Dans un dîner normal, on dézingue la cuisine ou les hôtes après, quand on rentre à la maison, mais on le fait entre soi. Dans ces émissions, les candidats sont encouragés à s’affranchir de toutes les normes sociales et de politesse habituelles. Ce qui favorise la violence et la méchanceté.»

Pour le sémiologue, les réseaux sociaux, ont également leur part dans la propagation de la méchanceté des individus étant donné qu'ils permettent l'anonymat. «Vous ne savez pas qui vous attaque, mais tout le monde voit que vous êtes attaqué(e).»

(mm/L'essentiel)