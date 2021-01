Que vaut «WandaVision», la nouvelle série Marvel?

«Je veux qu’on s’intègre», lance Wanda ( Elizabeth Olsen) à son chéri Vision (Paul Bettany). Changement d’ambiance pour le couple de superhéros, qui a emménagé dans une banlieue digne de «Desperate Housewives» appelée Westview. Mais l’intégration n’est pas simple, lorsqu’on veut faire semblant d’être comme tout le monde et que les discussions avec les voisins ou collègues ressemblent à des interrogatoires de police, style: «D’où venez-vous, depuis quand êtes-vous mariés et pourquoi n’avez-vous pas encore d’enfants?».

Les deux premiers des neuf épisodes de «WandaVision» dispo sur Disney+ (les prochains sortiront ce vendredi 22 janvier 2021) semblent tirés d’une sitcom fifties. Mieux: Wanda et Vision vivent carrément dans une sitcom! Faux rires (qui tombent parfois à des moments hasardeux), noir et blanc, bande-son totalement rétro, humour burlesque et acteurs qui surjouent: l’écurie Marvel a pris des risques, avec une atmosphère à mille lieues de celle de ses blockbusters!

Mais les apparences sont trompeuses à Westview, et il y a fort à parier que la quiétude de Wanda et Vision soit de courte durée... Alors pour l’atmosphère rétro, la prise de risques audacieuse et le suspense; on en redemande!

(L'essentiel/Marine Guillain)