Des affaires élucidées grâce à la télévision?

Dans l'affaire du vol de sept bolides Porsche à Trèves et celle du braquage d'un automobiliste à Wincheringen (Allemagne) qui concerne également le Luxembourg, l'enquête stagne. Ces deux affaires feront l'objet d'une séquence dans l'émission «Aktenzeichen XY... ungelöst» qui sera diffusée mercredi 31 janvier sur la chaîne de télévision allemande ZDF. Des enquêteurs de la police criminelle de Trèves et du Luxembourg, ainsi qu'un procureur de Trèves présenteront les faits aux téléspectateurs appelés à témoigner pour tenter de faire avancer l'enquête et potentiellement élucider ces crimes.

Dans la nuit du dimanche 24 avril 2016, des inconnus se sont introduits dans l'enceinte d'un concessionnaire de voitures de sport de la rue Rudolf Diesel à Trèves et ont volé, dans l'atelier et le dépôt, sept véhicules haut de gamme de marque Porsche ainsi que cinq plaques d'immatriculation, d'une valeur d'environ 600 000 euros. Des plaques d'immatriculation ont également été dérobées sur le site d'une entreprise voisine. La police judiciaire part du principe qu'il existe un lien entre les deux affaires. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé aucune trace ni des véhicules, ni des malfaiteurs.

Les scènes de crime sont rapprochées

La seconde affaire non élucidée concerne le braquage d'un automobiliste de 29 ans, arrêté lundi 24 avril 2017 sur le parking «Wehr» sur la B 419 entre Wincheringen et Palzem (dans l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg, en Allemagne) par une femme ayant simulé une situation d'urgence. Cette dernière a guidé l'automobiliste vers un sentier forestier voisin où il a subitement été roué de coups par un homme jusqu'à se retrouver dans un état d'inconscience. Le couple de malfaiteurs conduisait manifestement une voiture blanche, de type Peugeot break, immatriculée en France.

Les enquêteurs supposent qu'il y a un lien avec une affaire similaire qui s'est déroulée au Luxembourg, le 18 mars 2017. À l'époque, un motard avait subi un braquage dont le mode opératoire était identique, entre les communes luxembourgeoises de Ehnen et Lenningen. Les deux scènes de crime ne sont distantes que de quelques kilomètres.

Edmund Scheuern et Jörg-Detlef Zimmer, respectivement commissaire principal et commissaire divisionnaire de la police judiciaire de Trèves, ainsi que leur homologue luxembourgeois, le commissaire Sven Schuster et le procureur général Dr Eric Samel, du ministère public de Trèves, seront présents en direct dans le studio de «Aktenzeichen XY... ungelöst» pour évoquer les faits. L'émission sera diffusée mercredi 31 janvier, à 20h15 sur la ZDF.

