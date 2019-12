Jessica Alba déjà au travail sur la saison 2

Dans les années 2000, Jessica Alba avait connu le succès à la télévision avec «Dark Angel» et au cinéma avec «Les 4 fantastiques». À 38 ans, après des années loin d'Hollywood, elle fait son retour dans une série policière qui déménage, à voir les mardis, à 2105, sur TF1.

Vous aviez disparu des écrans depuis plusieurs années. Pour quelle raison?

Jessica Alba: J'ai monté ma société de vente par Internet et cela cartonne, donc je me suis consacrée à The Honest Company depuis huit ans au lieu de courir les castings de films qui étaient de moins en moins intéressants. On m'avait enfermée dans l'image de la jeune mignonne, sexy et qui servait surtout de prétexte à mettre en valeur le héros. J'en avais marre.

Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir à la télévision?

C'est mon amie Gabrielle Union qui m'a approchée pour «Los Angeles: Bad Girls». J'aime ce duo féminin. Jusqu'à présent, à la télé, on avait des duos de détectives homme-femme et cela finissait par une aventure amoureuse dans la 3e saison. Là, vous avez deux copines qui bossent dur pour résoudre leurs enquêtes, ce qui change toute la dynamique de la série.

Êtes-vous prête pour un retour définitif devant les caméras?

C'est compliqué, parce que j'ai trois enfants en plus de ma société. Mes filles, Honor et Haven, ont 11 et 8 ans et mon fils, Hayes, aura bientôt 2 ans.

Une saison 2 de «Los Angeles: Bad Girls» est-elle prévue?

Gabrielle et moi nous sommes déjà remises au travail. Si les lecteurs de L'essentiel regardent la série en masse comme dans le reste du monde, je suis confiante: nous tournerons des inédits en 2020.

