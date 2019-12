«ABC» mise encore sur les contes de fées

Disney Fairytale Universe-Set Romantic Anthology ‘Epic’ In Works At ABC From ‘Once Upon A Time’ Trio https://t.co/Mk7hixU5T2 pic.twitter.com/6wH3AU5Awd— DEADLINE (@DEADLINE) December 16, 2019

Si l'univers des contes de fées façon Disney vous manquait depuis l'arrêt de «Once Upon a Time», en 2018, voilà une nouvelle qui vous ravira. Selon les informations du site Deadline, la chaîne ABC, qui appartient à la firme aux grandes oreilles, a donné son feu vert au développement d'«Epic».

Il s'agira d'une série d'anthologie romantique - dont les épisodes ont le même thème, mais sont indépendants les uns des autres - qui se déroulera dans l'univers féerique de Disney. Ce projet est porté par Eddy Kitsis et Adam Horowitz, créateurs de «Once Upon a Time», ainsi que par Brigette Hales, qui a écrit les scénarios des trois dernières saisons de la série fantastique.

Une nouvelle bande de héros

L'action d'«Epic» se déroulera dans une forêt enchantée telle que celles que l'on retrouve dans les dessins animés Disney. La série reprendra évidemment tous les codes que les amateurs de contes de fées classiques connaissent. Ses créateurs ont cependant choisi de donner vie à toute une nouvelle bande de héros, allant des princesses aux méchants en passant par des créatures magiques, pour parler d'amour.

C'est là la principale différence entre «Epic» et «Once Upon a Time», puisque la seconde a fait la part belle à Blanche-Neige, à Cendrillon, à Robin des Bois ou au Prince charmant pendant sept saisons. Outre cette future anthologie, Eddy Kitsis, Adam Howowitz et Brigette Hales travaillent sur une nouvelle version des «Histoires fantastiques» pour Apple TV+.

(L'essentiel/jfa)