Leur compte Insta les a propulsés à la télévision

Leur passion, c'est de trouver de vieilles maisons pas chères. Et il n'y a pas qu'Ethan et Elizabeth Finkelstein que ça intéresse, puisque le compte Instagram sur lequel ils répertorient et présentent leurs trouvailles compte 1,4 million d'abonnés et que chacune de leurs publications est likée plusieurs dizaines de milliers de fois.

Leur idée est simple: dénicher, principalement aux États-Unis, mais également ailleurs dans le monde, des bâtisses en bon état, construites avant 1970 et dont le prix de vente ne dépasse pas les 150 000 dollars (127 000 euros environ). Mercredi, c'est donc sur Instagram qu'ils ont annoncé la grande nouvelle: ils ont signé un contrat avec la chaîne HGTV, spécialisée dans la décoration, l'agencement et la rénovation, pour être les héros d'une série inspirée par leur compte et qui sera proposée l'été prochain. Chaque épisode suivra le couple dans sa recherche de deux maisons dont ils raconteront ensuite l'histoire et l'importance architecturale. Puis, Ethan et Elizabeth partageront leurs idées de rénovation et choisiront laquelle des demeures ils montreront sur Instagram.

«Quand nos fans nous ont dit qu'il fallait que nous produisions une émission avec Ethan et Elizabeth, nous les avons écoutés parce que nous savons combien il est facile de se passionner pour la recherche de vieilles maisons peu chères. Tout le monde sera étonné par les trésors que trouve ce couple», a confié la vice-présidente de HGTV.

(L'essentiel)