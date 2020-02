Nabilla sera aux commandes de «Love Island»

«Lova Island», programme mêlant séduction et intrigues, et dont la version britannique connaît un énorme succès, sera l'une des principales nouveautés d'Amazon en France en 2020. Et Nabilla, devenue célèbre en 2013 avec sa participation à l'émission «Les anges de la téléréalité» (et son fameux «Non, mais allô quoi!»), dit avoir tout de suite accepté quand on lui a proposé d'animer l'adaptation française de l'émission, qui sera tournée en Afrique du Sud, et diffusée à un rythme quotidien pendant un mois.

«Ce qui m'a séduite, déjà, c'est le côté en direct. Je pense que maintenant, les gens veulent du direct, de l'action, de l'instantané. Je le vois avec ma communauté, quand je suis en direct sur Snapchat, Instagram, ils sont hyper contents. C'est la nouvelle génération», explique la star des réseaux sociaux, aux 5,3 millions d'abonnés sur Instagram. Le public pourra en effet influencer le cours des événements de manière inédite selon la production, via une application dédiée.

Ce rôle d'animatrice est un nouveau tournant pour l'ex-candidate des «Anges», qui, après des déboires judiciaires, avait fait son grand retour à la télévision en 2017 sur NRJ 12.

(L'essentiel/afp)