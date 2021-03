La diffusion d’une chute choque les téléspectateurs

La scène, diffusée le 22 mars 2021 dans «American Idol», est impressionnante. Alors qu’elle écoute les commentaires de Lionel Richie, après sa prestation sur le titre «Tell Him» en duo avec une autre candidate, Funke Lagoke fait un malaise et chute lourdement, le visage contre le sol.

Après une intervention rapide du personnel médical de l’émission, la jeune femme a été transportée à l’hôpital, où elle a reçu trois points de suture et a été traitée pour une déshydratation. La production a assuré que Funke allait mieux et a pris la décision de la qualifier, ainsi que son adversaire d’un soir, Ronda Felton, pour la suite du télécrochet.

Si les téléspectateurs ont salué ce choix, ils ont vivement critiqué le fait que la scène durant laquelle Funke s’est effondrée ait été montrée à la télévision. «Pourquoi montrez-vous cette pauvre fille en train de s’évanouir?», «Je pense qu’il n’était pas nécessaire de diffuser ça. C’était effrayant», «Cette chute était très dure à regarder et aurait dû être coupée», a-t-on pu lire sur Twitter.

La principale intéressée a réagi pendant un live sur Instagram. «En tant qu’interprète, vous voulez être mis en lumière de la meilleure manière possible. Chaque fois qu’on me disait qu’on allait montrer cette chute, je me disais: «Je suis tellement plus que cette chute.» (…) Ce n’était pas comme ça que je voulais être présentée pour la première fois, mais c’est bon, parce que je sais que Dieu prépare quelque chose que je ne peux pas voir en ce moment», a confié celle qui a été élue Miss Nigeria USA 2019.

(L'essentiel/jfa)