Les Thorne pour remplacer les Kardashian

En juin 2021, «L’incroyable famille Kardashian» s’arrêtera après 20 saisons. Loin de se morfondre, le créateur et producteur de l’émission de télé­réalité, Ryan Seacrest, prépare la suite. D’après Page Six, il a jeté son dévolu sur Bella, Dani et Kaili Thorne et négocierait pour qu’elles acceptent d’être suivies dans leur quotidien par des caméras.

En plus d’avoir leur propre Kylie – Kaili se prononce ainsi –, les Thorne ont tous les attributs nécessaires pour prendre la relève des Kardashian-Jenner. Plastique avantageuse, mise en scène des moindres détails de leur vie sur les réseaux sociaux et juste ce qu’il faut de scandale: rien ne manque aux trois Américaines.

Devenue célèbre en 2008 grâce à la série «Mon meilleur ennemi», Bella, 23 ans, est aujourd’hui plus connue pour faire payer ceux qui veulent la voir dénudée sur le site OnlyFans. Sa sœur Dani, âgée de 28 ans, tente de faire carrière en tant que DJ et productrice sous le nom de Com3T et passe le reste de son temps à poster des photos d’elle peu habillée sur Instagram. Quant à leur demi-sœur Kaili, 29 ans, elle a fait parler d’elle l’an dernier en affirmant que le travail du sexe n’existait pas, s’attirant les foudres de nombreuses prostituées et se faisant un prénom dans les magazines people.

(L'essentiel/jfa)