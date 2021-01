Bébé arrive, Miss météo «perd tout contrôle»

En cette période de crise sanitaire mondiale, nombreux sont les parents qui galèrent pour allier télétravail et garde d’enfants. Jeudi, Lesli Lopez a rejoint une liste déjà bien fournie de présentatrices ayant dû assurer une intervention en direct avec leur progéniture dans les parages. Présentatrice météo sur la chaîne KABC à Los Angeles, la jeune femme a eu bien du mal à terminer son bulletin, qu’elle présentait depuis chez elle.

Visiblement en manque de câlins, le petit Nolan, 9 mois, a trottiné jusqu’à sa maman, s’accrochant à ses jambes. Amusée par ce petit incident, Lesli Lopez a pris son fils dans ses bras afin de le présenter aux téléspectateurs. «Il marche maintenant les amis, alors j’ai perdu le contrôle», s’est amusée la présentatrice. Ces images ont attendri de très nombreux internautes, qui ont félicité Lesli Lopez pour la manière dont elle a géré cet imprévu.

C’est joyeux et magnifique. Et cela ne devrait pas être considéré comme une rareté. Les mamans travaillent. C’est OK si nous voyons leurs enfants.

J’ADORE les trucs de la maison et voir des choses comme ça. Vraiment amusant et très bien de sa part de l’assumer et de sourire. Très bien géré.

«Il marche maintenant les amis, alors j’ai perdu tout contrôle.» Une vraie déclaration et une preuve de plus que les mères qui travaillent peuvent tout gérer.

(L'essentiel/joc)