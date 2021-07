Bruno se verrait bien sortir avec un de ses fans

Depuis le 20 janvier, Bruno est le champion incontesté de l’émission «Les douze coups de midi», sur TF1. En l’espace de sept mois, grâce à son impressionnante culture générale, le Français de 30 ans a gagné une multitude de cadeaux et sa cagnotte s’élève à plus de 793 000 euros. De quoi donner le tournis au jeune homme ouvertement gay qui n’a pour le moment pas le temps d’avoir un copain.

Néanmoins, Bruno souhaite rompre son célibat, quand il le pourra. «C’est très chronophage de faire cette émission. Je me repose, je révise un peu, je me tiens au courant de l’actualité. Je n’ai pas le temps de faire des rencontres. Mais je me dis que lorsque l’émission sera terminée, j’aurais peut-être plus l’esprit à ça», confie-t-il à Télé Star.

Et tout le monde à ses chances, même ses admirateurs qui pourraient le contacter sur le Net. «Si la personne enclenche une discussion et qu’il y a un feeling, pourquoi pas la rencontrer. On pourrait aller prendre un verre, se faire un restau et voir si le feeling fonctionne, explique Bruno. Quoiqu’il arrive, il faut que je rencontre la personne en vrai, parce que je ne suis pas très fan des applis de rencontre. Mais s’il n’y a un feeling sur les réseaux, pourquoi ne pas se rencontrer en vrai. Je ne suis pas fermé à quoi que ce soit.»

(L'essentiel/lja)