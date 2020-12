«TF1» mise sur un programme en mode zombie

TF1 lance vendredi soir «District Z», son plus grand pari dans le divertissement depuis des années, un programme à l'atmosphère très originale, qui devrait dépayser les téléspectateurs avec ses zombies à la «Walking Dead» et ses décors façon jeu vidéo. Le principe de l'émission présentée par Denis Brogniart, le présentateur vedette de «Koh-Lanta»: un petit groupe de personnalités (telles que Camille Lacourt, Kev Adams, Arnaud Ducret, Maëva Coucke....) est envoyé dans le «District Z», une zone interdite suite aux expériences qui ont mal tourné d'un mystérieux savant fou, le professeur Z…

Leur but : remporter des épreuves mêlant physique et mental, pour espérer accumuler des gains en faveur d'associations, s'ils parviennent à survivre et à forcer la salle des coffres du professeur. Mais ils jouent toute une nuit, dans le froid, au sein d'un univers inconnu, vaste et infesté de zombies, qui cherchent à les éliminer en s'emparant de leur «vie», un petit objet qu'ils portent sur leurs sac à dos. Et au fur et à mesure que la nuit avance, les épreuves se compliquent et il devient de plus en plus difficile d'échapper aux créatures qui hantent le district…

«Un pari un peu fou»

Un show visuellement très disruptif. «Les zombies sur TF1, c'est un pari un peu fou», a admis Julien Degroote, directeur du développement des contenus du groupe TF1, lors d'une présentation de ce tout nouveau programme qui sera diffusé en première partie de soirée, en 5 épisodes de deux heures. Car le jeu imaginé et produit par l'animateur-producteur Arthur détonne dans l'univers habituel du PAF, avec ses personnages et ses décors inspirés de phénomènes culturels venus d'ailleurs : les zombies rappellent les créatures de la BD devenue série culte «The walking dead», la salle des coffres est un clin d'oeil à la série Netflix «La casa de papel», et les décors, graphismes et jusqu'à la mécanique de jeu puisent dans les codes des jeux vidéo façon «Call of duty».

Aux parents qui craindraient que «District Z» donne des cauchemars à leurs enfants, TF1 et Arthur assurent que le jeu est pensé pour un public familial. Ils espèrent d'ailleurs rassembler un public très large, l'émission étant programmée sur la même case que «Koh-Lanta», autre divertissement XXL présenté par Denis Brogniart, qui vient d'ailleurs d'enregistrer ses meilleures audiences depuis des années.

(L'essentiel/afp)