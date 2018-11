Son rôle diabolique lui a redonné le goût de vivre

Billie Lourd ne remerciera jamais assez Ryan Murphy de l’avoir engagée dans la saison 7 de sa série culte, «American Horror Story», l’an dernier. L’actrice de 26 ans, qui y incarnait Winter, une baby-sitter machiavélique, a ainsi pu retrouver le moral après une épreuve particulièrement douloureuse: la mort de sa mère, l’actrice Carrie Fisher, survenue en décembre 2016.

«Quand Ryan m’a proposé de jouer dans cette saison intitulée "Cult", c’était juste quelques mois après le décès de ma maman. Et ce rôle m’a permis d’extérioriser toutes mes émotions», confie-t-elle à eonline.com. Selon Billie, devoir pleurer dans la peau de son personnage lui a permis de verser des larmes pour elle-même. «Ça m’a vraiment aidée à faire mon deuil d’une manière incroyable», se souvient-elle. De plus, ses collègues ont été adorables avec elle. «Ils sont devenus comme des membres de ma famille, dit-elle. Honnêtement, ça m’a sauvé la vie».

À l’affiche de la saison 8, «Apocalypse», Billie Lourd y incarne Mallory, une jeune femme qui tente d’empêcher l’Antéchrist de régner sur terre... Un rôle qui a aussi beaucoup inspiré l’Américaine. «J’adore jouer dans cette série. C’est tellement cool et ça m’a aussi beaucoup appris, dit-elle. Je pourrais faire toutes les saisons qu’on me propose et tout ce que Ryan me demandera. Je lui fais vraiment confiance», conclut la comédienne.

(L'essentiel)