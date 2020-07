«The Crown» aura finalement une sixième saison

Du rab pour les fans de «The Crown». En janvier, le créateur de la série qui raconte la vie d’Élisabeth II et de sa famille avait fait savoir qu’elle s’arrêterait après cinq saisons. Six mois plus tard, il a changé d’avis. Netlifx a confirmé sur Twitter que la série compterait finalement six saisons.

«Quand nous avons commencé à discuter des intrigues de la saison 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan initial et faire six saisons», a déclaré Peter Morgan. Alors qu’elle devait passer le relais à Imelda Staunton pour incarner la reine dans la saison 5, Olivia Coleman restera une année supplémentaire dans la peau de la grand-mère des princes William et Harry.

(L'essentiel/jfa)