Ému, Delahousse rend hommage à un collègue

C’est une grande tristesse, pour la communauté des Prix ALBERT LONDRES, d’apprendre la mort de Claude Sempère, grand journaliste, rigoureux, courageux, ardent et sensible. Un merveilleux camarade. pic.twitter.com/vGcDPoIpUo — cojean annick (@AnnickCojean) November 30, 2019

C'est le cœur gros que Laurent Delahousse a conclu son journal du jour, vendredi sur France 2, en rendant hommage au journaliste Claude Sempere. Le «Grand reporter» de France Télévisions est décédé le même jour à l'âge de 55 ans, laissant derrière lui des collègues profondément touchés.

«Il était une plume rare, précise, empathique. Il aimait ce métier, nous pousser toujours vers l’exigence et la rigueur. Que son travail et sa passion pour le journalisme servent d’exemple pour la nouvelle génération. Il était notre confrère, notre ami. Nous pensons à lui, à Dominique, à Matilda et à Esteban», a déclaré le présentateur, particulièrement ému.

Bien connu des fidèles du JT de France 2, mais également des téléspectateurs d'Envoyé Spécial, Claude Sempère «l'une des grandes signatures de la rédaction de France 2» d'après Laurent Delahousse a notamment effectué des reportages en Afghanistan, au Kosovo, au Cambodge ou encore aux États-Unis. En 1997, il a remporté le prix Albert Londres, qui couronne chaque année les meilleurs « Grands Reporters » francophones.

L'excellent journaliste Claude Sempère s'en est allé.

Grand reporter pour l’émission Envoyé spécial, il avait remporté le prix Albert-Londres en 1997 pour une enquête sur la Corse. pic.twitter.com/RA3MCTLz72 — VHS Collector (@CollectorVhs) November 29, 2019

Video du jour. En souvenir de Claude Sempere .On avait bien ri aux JOS de Barcelone en 1992! Epoque bénie d'un journalisme factuel, pur et dur sans prétention qu'il incarnait avec droiture et beaucoup de sensibilité . https://t.co/02uEyLIZik — LAURENCE HAIM (@lauhaim) November 30, 2019

(th/L'essentiel)