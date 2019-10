Amy Schumer évoquera encore sa grossesse

En août 2019, trois mois après la venue au monde de son premier enfant, Amy Schumer avait demandé à ses followers sur Instagram si une série documentaire sur sa grossesse et son accouchement les intéresserait. Si certains lui ont répondu par la négative, la majorité l'a encouragée et sera bientôt récompensée.

Au printemps 2020, les abonnés de HBO Max découvriront en effet «Expecting Amy», film retraçant les neuf mois qui ont précédé l'arrivée de Gene Attel ainsi que sa naissance, le 5 mai 2019. Ce documentaire «montrera tout et sans filtre», prévient le diffuseur. Il débutera le jour où Amy apprend qu'elle est enceinte et se terminera le jour de l'accouchement, abordant les graves nausées et vomissements dont elle a souffert durant neuf mois.

«Les femmes sont toutes des guerrières. J'espère que partager mon histoire permettra de sensibiliser aux défis de la grossesse et de l'accouchement», a confié l'humoriste de 38 ans. «Expecting Amy» sera le deuxième programme dans lequel l'Américaine évoque son voyage vers la maternité. En mars 2019, Netfix avait mis en ligne «Growing», spectacle dans lequel Amy Schumer parlait de son mariage, de sa grossesse et de son évolution.

(L'essentiel/jfa)