Voici pourquoi Judith a changé de visage

Étrange impression qu'ont eue les téléspectateurs de TF1 le vendredi 12 janvier 2018 en regardant «Demain nous appartient». Judith, la fille du personnage incarné par Ingrid Chauvin, n'avait plus le même visage. La jeune Coline Bellin avait en effet cédé sa place à Sylvie Filloux. Même si les deux jeunes femmes se ressemblent, difficile de passer à côté de ce changement. La première a expliqué sur Instagram la raison pour laquelle elle avait dû se résigner à abandonner le rôle qu'elle jouait depuis le lancement de la série, en juillet 2017.

«Judith est devenue un personnage trop important et doit apparaître beaucoup plus souvent. Le fait que je sois une personne mineure dans la vraie vie et que je sois encore au lycée empêche la réalisation de plus de scènes avec mon personnage», a écrit la jolie blonde de 16 ans. Elle a tenu à préciser qu'elle n'avait pas décidé de quitter «Demain nous appartient» et que sa manière de jouer la comédie n'était pas en cause, mais qu'elle n'avait pas eu le choix.

L'adolescente espère cependant que son passage dans le programme de la Une lui a permis de se faire remarquer et qu'elle pourra travailler sur d'autres projets à l'avenir. «Mon départ ne veut pas dire que je vais attendre ma majorité pour tourner. Je compte bien continuer tout en étant au lycée et au cours Florent», a-t-elle écrit sur Facebook.

Regardez Sylvie Filloux dans un extrait de «Demain nous appartient»:

(L'essentiel/jfa)