«True Story» revient avec de nouvelles têtes

«True Story» aura une saison 2. Prime Video France l’a confirmé sur Instagram. Dans cette émission proposée pour la première fois en juin dernier, des célébrités racontent des histoires incroyables et improbables qui leur sont arrivées à des youtubeurs et influenceurs chargés de donner vie à ces anecdotes en vidéo.

Pour la deuxième saison, Lena Situations, Bilal Hassani, Emy LTR, Gaëlle Garcia Diaz, Fatou Guinea et Natoo seront aux commandes et écouteront les souvenirs de Julien Doré, Isabelle Adjani, Teddy Riner, Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos et Tony Parker. Aucune date n’a été dévoilée pour la diffusion des nouveaux épisodes. La plateforme s’est contentée d’indiquer que c’était pour «bientôt».

(L'essentiel/jfa)