Le joli brin de voix de la candidate fait le buzz

Mannequin et actrice d'origine kosovare, Kleofina Pnishi, 25 ans, attire tous les regards des fans de «Pékin Express: la route des volcans» en cours de diffusion sur M6. La Miss Provence 2017 qui forme un duo de charme avec Julia Sidé-Atman, 23 ans, Miss Côte d'Azur 2017, vient de révéler l'un de ses talents cachés: son joli brin de voix.

Dans une vidéo postée sur Instagram, l'artiste reprend le célèbre «If I Ain't Got You» d'Alicia Keys. Sa prestation vue plus de 30 000 fois a suscité des commentaires, souvent élogieux, parfois moqueurs. Les railleries tournent surtout autour de la maîtrise hasardeuse des paroles en anglais. «Chanter dans une langue étrangère, c'est bien à partir du moment où on sait parler cette lange», se gausse un internaute.

Chacun pourra se forger sa propre opinion en visionnant la séquence:

(L'essentiel/cch)