Les actrices de «Big Little Lies» touchent le jackpot

C'est ce qui s'appelle décrocher une jolie augmentation. D'après The Hollywood Reporter, Reese Witherspoon et Nicole Kidman verront leur rémunération passer de 250 000 et 350 000 dollars par épisode de la saison 1 de «Big Little Lies» à 1 million de dollars pour ceux de la saison 2. En comparaison, Sofia Vergara, l'actrice la mieux payée à la ­télévision selon Forbes, touche un peu plus de 1,8 million de dollars par épisode de «Modern Family». Si le salaire de Nicole et Reese augmente ainsi, c'est en partie à cause d'Apple.

La marque à la pomme a en effet commandé une série à Reese Witherspoon et à Jennifer Aniston qui aura pour thème les émissions matinales de la télévision américaine. Pour ce feuilleton, dont le titre n'est pas encore connu, Apple versera 1,25 million de dollars par épisode aux deux comédiennes, qui seront aussi productrices exécutives.

Selon un agent d'acteurs interrogé par The Hollywood Reporter, l'arrivée d'Apple dans le paysage audiovisuel outre-Atlantique a bouleversé le système des salaires des stars de séries. HBO, chaîne de diffusion de «Big Little Lies», a donc dû s'adapter. «Chaque entreprise doit prendre des décisions économiques qui font sens pour elle. Je ne vais pas taper du poing sur la table et dire «Mais bon sang Apple!». Si ça fait sens pour eux, tant mieux», a déclaré le président des programmes de HBO.



(L'essentiel/jfa)