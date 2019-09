«Tintin» quitte «Engrenages» pour de bon

«Engrenages» a perdu l'un de ses personnages historiques. Fred Bianconi, qui incarnait «Tintin», a annoncé à Télé Star qu'il n'apparaîtrait pas dans la saison 8 de la série policière, actuellement en tournage.

Son personnage s'était déjà fait plus discret pendant la saison précédente, puisqu'il avait quitté le commissariat pour se concentrer sur sa famille. L'acteur a expliqué que «Tintin» aurait dû disparaître d'«Engrenages» à la fin de la 6e saison. «J'ai eu du rab», a confié le Français.

Aujourd'hui, l'acteur joue le rôle de Virgile dans la série de France 2 «Un si grand soleil». Plutôt discret jusqu'ici, l'homme va prendre de plus en plus de place au fil de ces prochaines semaines. «On va savoir pourquoi et comment sa femme est morte et d'où vient sa culpabilité», a révélé Fred Bianconi.

(L'essentiel/jfa)