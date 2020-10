Quand Sarko débarque en pleine interview de Carla

L’ex-mannequin et chanteuse, Carla Bruni-Sarkozy, faisait la promotion de son nouvel album lors d’une interview accordée, en duplex, à l’émission «Che tempo che fa» sur la Rai, dimanche. L'occasion pour elle de faire tourner la caméra pour présenter son studio, «où j'enregistre toutes mes chansons». Puis, dans le fond de la pièce, une silhouette. «Regarde, il y a mon mari», lance Carla au présentateur de l'émission.

Mari qui n'est autre que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. «Ton époux! Non, pardon, le Président, répond le journaliste en italien. On peut lui dire bonjour?». «Dis bonjour à l'Italie», rebondit alors Carla Bruni-Sarkozy en s'adressant à son mari, qui s'approche et salue la caméra.

«Mais c'est le président Sarkozy, mais quelle surprise», poursuit le journaliste qui, visiblement, ne s'attendait pas à ce que l'interview prenne cette tournure.

(nc/L'essentiel)