Cyril Hanouna dévoile son passé d'enfant violent

Dans son émission «Touche pas à mon poste!» («C8»), Cyril hanouna a mis en place une «boîte à poucaves», c'est-à-dire une boîte renfermant les secrets les plus inavouables de ses chroniqueurs. À ce titre, le chroniqueur Benjamin Castaldi a eu l’opportunité de piocher un secret concernant Cyril Hanouna. L'animateur était ainsi un enfant violent.

«C’est vrai que j’ai eu un problème en CP», a reconnu Cyril Hanouna. «J’avais des santiags, et il y avait un bout carré devant. Et en fait, je tapais un peu tout le monde dans la cour (…) même lorsque la prof me mettait des mauvaises notes, je lui mettais des petits coups». Âgé de six ans à l’époque, l'animateur s’est fait alors fait exclure de l’école à cause de son mauvais comportement.

Trente-huit ans plus tard, le présentateur n’est pas fier de raconter cette histoire. «Je m’en excuse et franchement, je regrette. J’ai regretté pendant des années», a-t-il confié, avant d’ajouter avec humour: «J’ai aussi arrêté avec ces santiags».

(L'essentiel)