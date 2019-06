«Je n'avais pas intérêt à me planter»

La série culte des années 80 et 90, «Magnum P.I.» revient dans un remake. Tom Selleck est remplacé par Jay Hernandez. L'Américain d'origine mexicaine de 41 ans, vu dans le film «Suicide Squad» notamment, nous explique ce qui change et ce qui reste identique à l'original.

Quelle a été votre première réaction lorsqu'on vous a proposé d'être le nouveau Magnum?

L'idée de faire un remake de «Magnum» ne m'a pas trop surprise car il existe déjà plusieurs reprises de vieilles séries comme «Mac Gyver» ou «Hawaï 5-0». Le plus drôle est que ma mère était une grande fan de Tom Selleck dans le feuilleton original. Elle s'est assise pour ne pas tomber par terre de surprise quand je lui ai annoncé que l'on m'offrait ce rôle.

Vous êtes originaire de la communauté latino-américaine. Qu'avez-vous fait pour vous approprier ce rôle culte?

Magnum fait partie de la culture américaine et notre société est aujourd'hui multi-ethnique. Mon frère vient de prendre sa retraite après 22 ans dans les commandos de la Marine. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir un personnage comme Magnum incarné par un latino. Cela montre l'évolution et la mixité de l'Amérique. L'acolyte de Magnum, Higgins, n'est plus un homme mais une femme (ndlr: Perdita Weeks) dans notre version. Ça aussi c'est génial. L'idée n'était pas de remplacer Tom Selleck mais d'en faire une version moderne.

Qu'est-ce que les fans du vieux «Magnum P.I.» vont retrouver?

La voiture de Magnum est un personnage à part entière, tout comme ses chemises hawaïennes. Il y a énormément de clins d'œil pour rappeler l'original des années 1980. Je peux vous dire qu'il y a des répliques qui sont presque identiques aux vieux épisodes.

Peut-on imaginer un cross-over entre Magnum et la série «Hawaï 5-0»?

Je l'espère car ils sont les policiers d'Hawaï et cela serait tellement facile à réaliser.

Avez-vous rencontré ou approché Tom Selleck pour qu'il tourne à vos côtés?

Les producteurs l'ont consulté avant le début du tournage pour avoir son accord, pas moi. Être face à lui dans la série serait extrêmement intimidant mais pourquoi pas.

Avez-vous eu peur de ne pas être à la hauteur de Magnum?

Et comment! En tournant le premier épisode, je me suis dit que je n'avais pas intérêt à me planter ou alors je serais viré de suite (rires). En tournant «Suicide Squad» avec Jared Leto, nous avions eu exactement la même réaction quand on rentre dans la peau d'un personnage iconique comme le Joker pour lui à l'époque.

Et pour les nostalgiques, le générique de la version originale:

(L'essentiel)