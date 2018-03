Deux actrices quittent «Grey's Anatomy»

L'annonce faite par Deadline a été un choc pour les fans de «Grey's Anatomy»: les producteurs de la série médicale ont décidé de ne pas renouveler les contrats de Jessica Capshaw et de Sarah Drew qui jouaient dans la série depuis plusieurs années (dix pour Capshaw et neuf pour Drew).

La productrice exécutive du programme, Krista Vernoff, a expliqué que le départ des interprètes des docteurs Arizona Robbins et April Kepner n'avait rien à voir avec un quelconque conflit avec les actrices. «En tant que scénaristes, notre boulot est de suivre les histoires où elles veulent aller et parfois, cela signifie qu'il faut dire au revoir à des personnages que nous aimons. Ça a été une joie et un privilège de travailler avec ces actrices tellement talentueuses», a dit Krista Vernoff.

Des personnages devenus des icônes

Juste après avoir appris qu'elles perdaient leur job, Sarah Drew et Jessica Capshaw ont réagi sur Instagram. «Salut à tous. Merci pour tout votre amour. Je sais que vous êtes tristes. Je le suis aussi. (...) Je vous aime, j'aime April et son histoire n'est pas encore terminée», a écrit la première. Quant à la seconde, a relevé que donner vie à Arizona avait été un privilège. «Je suis triste de la voir partir, mais l'idée qu'elle continuera à vivre dans nos consciences et nos esprits me réconforte», a-t-elle publié avant de remercier Shonda Rhimes, la créatrice de «Grey's Anatomy».

Cette dernière a tenu à saluer le travail des deux actrices. «C'est toujours difficile pour moi de dire au revoir à un de mes personnages. Arizona Robbins et April Kepner sont non seulement aimées, mais elles sont aussi des icônes de la communauté LGBT et des communautés de chrétiens fervents qui sont sous-représentés à la télévision. Je serai à jamais reconnaissante envers Jessica et Sarah d'avoir donné vie à ces personnages d'une manière aussi vibrante et d'avoir inspiré les femmes dans le monde entier», a posté Shonda.

À noter que, pour le moment, «Grey's Anatomy» n'a pas encore été renouvelée pour une 15e saison. Cependant, le fait qu'Ellen Pompeo, l'une des actrices principales, ait vu son contrat prolongé de deux ans laisse penser que la chaîne ABC a déjà décidé de poursuivre l'aventure médicale.

(L'essentiel/jfa)