Jean-​​Claude Van Damme au casting des «Anges»

Après Kim Kardashian, Pamela Anderson, Dennis Rodman, Shannen Doherty ou encore Dita von Teese, la production des «Anges» a fait appel à une nouvelle célébrité internationale. Les candidats de la saison 12 ont en effet pu rencontrer Jean-Claude Van Damme (58 ans).

C'est l'acteur belge lui-même qui a partagé un souvenir du tournage sur Instagram. «Welcome «Les Anges 12», nouvelle saison en Asie bientôt sur NRJ12», a-t-il écrit en légende d'un selfie sur lequel on le voit en compagnie de Sarah Lopez, d'Anissa («L'île de la tentation»), de Jonathan Matijas, de Kevin («Secret Story 3»), d'Angélique («Koh-Lanta» 2019), de Jérémy Moscovici («Top Chef 6»), d'Illan «Les Marseillais VS Le reste du monde»), d'Hagda Prata, de Virgil («La bataille des couples 2»), de Chani et Sébastien («10 couples parfaits 3»). Deux candidats ont le visage caché par un masque JCVD.

Le post de Jean-Claude Van Damme n'a pas vraiment fait l'unanimité parmi ses fans. Plusieurs d'entre eux lui ont reproché de participer à l'émission. «Nooooo, pourquoi??? Pas cette télé poubelle», lui a répondu un follower, tandis qu'un autre lui a demandé ce qu'il allait «foutre dans cette émission de dégénérés».

(L'essentiel/jfa)