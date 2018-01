«Télétubbies» en deuil: Tinky Winky n'est plus

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez certainement déjà entendu sa voix. Simon Shelton Barnes, qui incarnait Twinky Winky dans les «Télétubbies», s'est éteint mercredi 17 janvier, à l'âge de 52 ans. Selon plusieurs rapports de police cités par la BBC, il est mort d'hypothermie.

C'est sa nièce, la comédienne anglaise Emily Atack, qui a annoncé son décès sur son compte Instagram, en postant un message et une photo de son oncle: «Mon oncle nous a quittés si soudainement. Il était l'homme le plus gentil et le plus talentueux que l'on puisse rencontrer. Il était aimé par tous ceux qui le connaissaient et le sera pour toujours.»

Les funérailles auront lieu le 7 février à Bedford en Grande-Bretagne. Simon Shelton Barnes avait débuté sa carrière comme danseur de ballet et chorégraphe. Il était également la voix anglaise de Trunks dans «Dragon Ball Z» avant de devenir celle de Twinky Winky dans les «Télétubbies». Ces bonhommes colorés possédant une télé sur le ventre et connus pour leur célèbre «Eh! Oh!» ont vécu le temps de quatre saisons dans les années 90.

(L'essentiel/fda)