McFly & Carlito se lancent dans la télé

Le 17 janvier dernier, McFly & Carlito annonçaient à leurs 5,34 millions d'abonnés qu'ils publieraient dorénavant moins de vidéos sur YouTube. Ils précisaient qu'ils voulaient ainsi dégager du temps pour des projets à moyen ou long terme. Parmi leurs nouvelles occupations: un programme en prime time sur TMC le 25 février. Son titre est sobre: «L'émission de McFly & Carlito».

L'idée du duo est de transposer à la télévision ce qui a fait son succès sur le Net. On retrouvera donc «On appelle des gens au hasard», des parodies musicales et les fameux concours d'anecdotes.

Très loin du succès sur Internet

Si la chaîne du groupe TF1 a fait confiance à McFly & Carlito, c'est qu'elle espère que la communauté qui suit David Coscas et Raphaël Carlier les regardera aussi s'agiter sur le petit écran. Plus de 5 millions de personnes, ça fait rêver, mais il n'est pas du tout certain que les abonnés deviennent des téléspectateurs.

Norman (11,8 millions d'abonnés), Cyprien (13,5 millions) et Natoo (5 millions) peuvent en témoigner. Leur série, «Presque adultes», diffusée sur TF1 en 2017, n'avait pas séduit autant qu'escompté. Les audiences n'étaient certes pas catastrophiques, mais très loin du succès des trois youtubeurs sur Internet.

En décembre 2019, c'est Seb la frite, suivi par 4,33 millions de personnes, qui a constaté que sa «Vraie aventure», sur TFX, n'attirait qu'une infime partie de ses fidèles sur smartphone. L'émission n'avait été regardée que par 278 000 Français.

(L'essentiel/jfa)