Exclue de «The Voice» pour ses propos gênants?

«Nous nous sommes expliqués de vive voix avec Mennel. Elle a exprimé ses regrets profonds et présenté des excuses. Nous sommes en train d'étudier cette situation complexe et sensible qui nécessite un temps de réflexion», a indiqué la société de production ITV Studios France, confirmant une information du Parisien. Samedi soir, les téléspectateurs de la une ont découvert le visage angélique de cette chanteuse de 22 ans, Mennel, amenée à devenir l'un des personnages phares de la saison 7 de «The Voice» dont les trois quarts ont déjà été enregistrés, selon Le Parisien.

Dès lundi, une polémique naissait sur Twitter, des internautes exhumant d'anciens statuts Facebook de la candidate postés en juillet 2016, après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray et effacés depuis, où elle aurait notamment accusé le gouvernement d'être «les vrais terroristes» et mis en doute l'attentat de Nice. Plusieurs captures d'écran, notamment relayés par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, montrent en outre qu'elle partageait sur Facebook des publications de l'islamologue Tariq Ramadan ou de Dieudonné.

La jeune femme s'est entre-temps excusée sur son compte Facebook: «Depuis quelques jours des messages que j'avais postés en 2016 sur mon Facebook privé sont ressortis. Ces messages étaient l'expression d'une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau. Je regrette profondément ces messages», écrit-elle. «Le soir des attentats de Nice, j'avais de la famille sur la promenade des Anglais et j'étais choquée, bouleversée, et ne comprenais pas pourquoi cet attentat n'avait pas pu être empêché par les autorités. Deux ans après, j'ai mûri et je mesure le manque de réflexion de ces messages. Je comprends que ces messages choquent et je m'en excuse», poursuit-elle, prônant un message de «tolérance envers les autres» et de «paix entre nous».

(L'essentiel/AFP)