Nouvelle collaboration entre Criss et Murphy

On ne change pas une équipe qui gagne. Pour sa première série destinée à Netflix, le scénariste, producteur et réalisateur Ryan Murphy a fait appel à un comédien en qui il a entièrement confiance: Darren Criss.

L'acteur américain de 32 ans a fait part de la nouvelle sur Instagram. «Je suis honoré de vous dire que je reviens chez Murphy pour lequel je jouerai dans «Hollywood». J'en serai également le producteur exécutif», a écrit Darren, expliquant que l'idée de cette série avait été évoquée pour la première fois pendant un repas à la fin de l'année 2018 et que Netflix l'avait achetée deux jours plus tard.

La fiction est décrite par Murphy comme une lettre d'amour à l'âge d'or de Hollywood. Elle se déroulera dans les années 1940, mais le créateur a préféré garder les détails du scénario secrets jusqu'à la diffusion sur le service de vidéo à la demande, prévue pour le mois de mai 2020. Il a cependant révélé que Patti LuPone (vue dans «Corky, un adolescent pas comme les autres») et Holland Taylor (la mère de Charlie dans «Mon oncle Charlie») feraient partie du casting.

«Hollywood» sera la quatrième collaboration entre Darren Criss et Ryan Murphy. Les deux hommes se sont rencontrés en 2010, sur le tournage de «Glee». Le second a ensuite fait appel au premier pour «American Horror Story» et «The Assasination of Gianni Versace». Cette dernière a permis à l'acteur de gagner un Emmy Award et un Golden Globe pour son interprétation d'Andrew Cunanan, l'homme qui a tué le célèbre couturier italien.

(L'essentiel/jfa)