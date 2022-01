Elle a trimé pour ressembler à Pamela Anderson

Les premières photos de Lily James dans la peau de Pamela Anderson avaient fait le buzz tellement sa transformation était bluffante. L’actrice anglaise de 32 ans a en effet du mérite. Chaque jour de tournage de la série «Pam & Tommy», qui raconte l’histoire d’amour tumultueuse entre l’ex-star d’«Alerte à Malibu» et le rocker Tommy Lee, dans les années 1990, ainsi que le vol de leur sextape, Lily a dû subir quatre heures de maquillage pour ressembler à la sculpturale blonde.

Son mythique maillot de bain rouge était même muni de prothèses, afin d’avoir le même corps. «Je n’avais encore jamais incarné un rôle aussi éloigné de moi physiquement, confie la comédienne de «Downton Abbey» dans Porter. Mais j’aimerais pouvoir refaire ce genre d’expérience parce que c’est quelque chose de très libérateur».

«J’ai vraiment aimé le physique, la sensualité de Pam»

Lily était tellement impliquée dans son personnage qu’elle avait du mal à enlever son costume quand elle terminait ses journées. «J’ai détesté ça. C’était comme si on me retirait tous ces superpouvoirs! J’ai vraiment aimé le physique, la sensualité de Pam et aussi ses longs ongles. C’était vraiment palpitant!» se souvient-elle.

L’actrice ne s’est pas ménagée pour être le plus crédible possible dans la fiction qui sera diffusée le 2 février 2022, sur Hulu. «Je n’ai jamais travaillé aussi dur, assure-t-elle. J’ai lu les livres que Pamela Anderson a écrits, ainsi que ses textes de poésie et je peux réciter comme un perroquet toutes ses interviews».

(L'essentiel/lja)