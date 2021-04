L'émission «Les Algériens à Dubaï» fait polémique

Une émission de téléréalité inédite filmant des célébrités algériennes à Dubaï a déclenché, avant même sa diffusion, la fureur et des appels au boycott sur les réseaux sociaux algériens où elle est accusée de «faire honte» aux Algériens. «C'est une honte, au lieu de promouvoir notre héritage millénaire ou de proposer des émissions qui nous élèvent intellectuellement, vous préférez nous montrer le gros corps de Sarah Fraisou qui danse à Dubaï», fulmine un internaute de la région des Aurès, @RihelAouras, sous le hashtag #boycottlesdzindubai.

Cette émission algérienne, «Le DZ à Dubaï», en référence à El Djazaïr, la prononciation en arabe du mot «Algérie», est une première. Elle doit être présentée par Sarah Fraisou, une influenceuse d'origine tunisienne qui compte près de deux millions d'abonnés sur Instagram, avec un casting de stars algériennes d'internet, des anciennes reines de beauté et des rappeurs. «A tous les Algériens de la diaspora qui refusent de respecter notre pays, vous allez officiellement entrer dans la catégorie des 7arki» en référence aux harkis, les auxiliaires de l'armée française lors de la guerre d'Algérie (1954-1962), cingle un internaute sur Twitter.

«Il n'y a aucune meuf en maillot de bain»

Un tweet de Kabylie s'indigne «au nom de nos ancêtres, de notre histoire et de nos valeurs», tandis qu'un autre fustige «Les DZ in Dubaï mais y'a pas un Algérien???????». «Vous ne connaissez rien de ce qui a été tourné. Il n'y a aucune meuf en maillot de bain, aucune histoire de couple. Arrêtez de vous affoler et de parler sans même avoir vu la chose», s'est défendue Sarah Fraisou sur Instagram. Destiné à soutenir une association caritative algérienne, ce programme est en fin de tournage aux Emirats arabes unis, et sa diffusion est prévue en juin.

Il a réuni sous le même toit pendant plusieurs semaines des Algériens dans une ville à l'étranger --en l'occurrence Dubaï-- sur le modèle de l'émission de téléréalité «Les Marseillais», diffusée sur une chaîne française de la TNT. «Vous connaissez la réputation des Algériens. Imaginez vingt DZ dans la même maison. C'est le feu. Du jamais vu», a d'ores et déjà appâté une autre influenceuse, Sarra Goumid, sur Instagram.

(L'essentiel/afp)