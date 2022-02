Daniela Martins rejoint «Mamans et célèbres»

On l'avait découverte à la télévision en 2009 dans «Secret Story», avec un secret concernant sa vie sentimentale (NDLR: «J'ai été la maîtresse d'un Ballon d'or», Ronaldo). On va retrouver Daniela Martins, 13 ans plus tard, sur le petit écran pour évoquer sa vie de famille. Elle a en effet accepté de participer à la nouvelle saison de «Mamans et célèbres» diffusée sur TFX.

Alors que beaucoup de candidates de téléréalité sont attirées par des footballeurs, celle qui a grandi au Luxembourg n'a pas succombé: après, certes, être passée entre les bras du Marseillais Souleymane Diawara, c'est aux côtés de Julien qu'elle s'épanouit désormais. Ils sont à la tête d'une petite tribu de trois enfants: Eléa (5 ans), Valentin (2 ans) et le petit Martin, qui a pointé le bout de son nez, le 4 février dernier.

L’auteure de «Être mère c’est que du bonheur… ou pas» s'est confiée à Télé Star sur sa participation à l'émission: «On veut montrer qu'on est des parents comme tout le monde, on a des moments où on galère, des moments où c'est compliqué».

Elle et son mari, Julien, ont toutefois demandé leur accord à leurs deux aînés avant d’accepter d’apparaître dans l’émission. «C'est hyper important que ce soit OK pour les enfants. On ne leur imposera jamais rien. Et si un jour ils nous font comprendre qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne veulent pas, bah on arrête».

(mc/L'essentiel)