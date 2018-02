MTV met David Eason à la porte

«Cela ne reflète pas le point de vue de MTV. Malgré les six semaines de tournage restantes, nous mettons un terme à notre collaboration», a écrit la chaîne. Le père d’une petite fille s’est fâché avec l’un de ses abonnés sur Twitter à propos des raisons pour lesquelles les armes ne devraient pas être autorisées à l’école.

«Qui êtes-vous pour me dire comment être un bon papa? Pourquoi ne dites-vous pas aux parents homosexuels et transgenres d’enseigner à leurs enfants de meilleures valeurs. Oh, j’ai oublié. C’est censé être normal». La suppression du message et ses excuses n’ont servi à rien.