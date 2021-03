Florentin en voit de toutes les couleurs avec Jennifer

On les avait quittés à l'aéroport d'Orly, dimanche dernier, après une très belle soirée arrosée au Domaine de la Gaichel. Ce dimanche, sur la chaîne belge RTL-TVI, Florentin, 28 ans et agent de sécurité au Luxembourg, et Jennifer, Bruxelloise de 29 ans, ont pris la direction de la Martinique après un mariage au premier regard, célébré à la commune de Habay.

Alors que l'on pouvait parler de véritable coup de foudre jusque-là, les deux tourtereaux sont visiblement rapidement descendus de leur petit nuage. Arrivés la veille dans les Antilles françaises, Florentin et Jennifer sont à ce moment au septième ciel, mais plus pour très longtemps. «C'est super agréable de dormir avec lui», souligne la jeune mariée, «car il me fait des petits câlins durant la nuit. Je ne dors plus seule et mon mari est à côté de moi».

« Avec moi, elle n'aura pas besoin de changer»

«Dès le premier soir, on était très tactiles», a confirmé Florentin dans la foulée. «On se taquine tout le temps et on a rapidement créé une relation avec de la complicité. On est semblables dans plein de choses et on a déconné dès la première minute où on s'est vu. Même quand ce n'est pas rigolo, on finit par rigoler».

«Comme un gosse qui découvre une nouvelle planète», Florentin avait des étoiles plein les yeux lorsqu'il a découvert la Martinique. «Je le sentais bien, mais je ne m'attendais pas à ce que cela soit parfait», a encore ajouté Jennifer. «Je ne la suis pas dans tout, car parfois, elle exagère complètement», poursuit Florentin, «mais ça me fait rire et je ne suis pas gêné pour un sou. Avec moi, elle n'aura pas besoin de changer, elle aura juste à rester elle-même pour que ça marche, car j'ai besoin d'une fille qui aime vivre».

MAPR : Jennifer et Florentin très complices Entre Jennifer et Florentin, une vraie complicité s'est installée dès le 1er regard‍❤️‍ Et tous les prétextes sont bons pour se charier Rassurez-vous, on ne vous spoile pas, c'est une séquence inédite juste pour vous ???? Rendez-vous ce soir à 20H45 sur RTL TVI pour découvrir la suite des aventures de nos tourtereaux sous les cocotiers Publiée par Mariés au premier regard - RTL TVI sur Samedi 27 mars 2021

«Pour un voyage de noces, honnêtement, je ne pouvais pas rêver mieux», confie encore l'esthéticienne bruxelloise. «C'est vraiment un rêve, on se fait tout le temps des câlins». Sur une plage de sable blanc et face au soleil, les jeunes mariés se sont dévoilés en évoquant leurs tatouages respectifs. «Je n'ai rien à lui cacher à partir du moment où c'est ma "femme", c'est normal qu'elle connaisse mon passé», a souligné Florentin. «Honnêtement, je suis en train de tomber amoureux et je n'ai pas d'autres mots».

À 7 000 km du Luxembourg, Florentin et Jennifer ont pleinement profité du décor de la Martinique, lors de séquences tournées par la production au tout début de l'automne dernier. Mais deux jours après leur arrivée sur place, Jennifer a commencé à se montrer distante avec son nouveau mari, agent de sécurité au Grand-Duché. «Je croyais qu'elle voulait que je lui donne beaucoup d'affection, mais ça ne lui a pas plu», a regretté Florentin face aux caméras. «Je l'ai sentie "différente". Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle pense à l'après?».

« J'ai été un peu maladroit...»

«Vraiment attachés l'un à l'autre», tempère pourtant Jennifer, qui a rappelé à son nouveau mari «que ça ne faisait que quatre jours qu'ils se connaissaient». «Avec un premier petit couac, on a eu peur de se perdre l'un l'autre», indique-t-elle. «On a essayé de trouver des solutions pour après», a reconnu Florentin, sachant bien que la distance entre Bruxelles et Luxembourg ne serait pas facile à combler tous les jours.

Quelque peu étouffée par l'affection débordante de son nouveau mari, Jennifer a reconnu à la fin du séjour en Martinique, «qu'elle était dégoutée que ce beau voyage se termine». Après avoir avoué à sa nouvelle épouse qu'il était amoureux, Florentin a alors pris un vilain retour de flamme. «Après cinq jours, c'est "chaud quand même"», lui a répondu Jennifer en pleine mer, surprise de l'avoir vu pleurer. «Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, c'était hyper fort, alors qu'il ne me connaît pas encore...». «C'est sorti tout seul et j'ai été un peu maladroit», a reconnu Florentin, marqué par l'événement. «Il y a un truc qui est complètement cassé...», s'est encore désolée la Bruxelloise. Lors du dernier jour de voyage de noces, Jennifer a reconnu qu'elle était au plus mal quand Florentin lui a avoué «être amoureux d'elle» après cinq jours de relation. Arriveront-ils à surmonter cela à leur retour en Belgique?

(Frédéric Lambert / L'essentiel )