Dylan s'excuse après son crachat sur une candidate

Depuis plusieurs épisodes de «La Bataille des Couples 2», la tension montait entre les couples formés par Dylan et Fidji et par Mélanie et Vincent. Celle-ci a atteint son paroxysme lors de la dernière cérémonie d'élimination diffusée lundi 18 novembre 2019, sur TFX. Une violente dispute a éclaté entre les deux binômes et la situation a vite dégénéré quand Dylan s'est fait traiter de «chien» par Mélanie. Furax, il a craché dans sa direction avant d'être recadré par la sécurité.

Résultat: lui et sa copine ont été éliminés de l'émission de téléréalité. Avant cette altercation, Dylan avait jeté de l'eau d'une bouteille sur la compagne de Vincent. «Un acte de violence coupé au montage», a déploré Mélanie. Très remontée, elle promet de révéler samedi d'autres faits à l'encontre de Dylan, sur sa chaîne YouTube.

De son côté, Christophe Beaugrand, l'animateur du programme qui a assisté à la scène du crachat, ne cache pas son agacement face à l'ex-candidat de «Koh-Lanta». «Dylan est incontrôlable et pousse les gens à bout en permanence, a-t-il écrit sur Twitter. Insultes, crachat. D'autres choses n'ont pas été montrées, notamment envers les équipes techniques et les journalistes».

Tu plaisantes??? Tu ne crois pas que ça a été fait ? Dylan est incontrôlable et pousse les gens à bout en permanence— Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) 18 novembre 2019

Conscient d'avoir dépassé les limites, Dylan Thiry a fait son mea culpa sur Instagram, en publiant un long message à l'attention de ses fans. Le Luxembourgeois s'est aussi excusé auprès de la production, ainsi qu'auprès de Mélanie.

Regardez la scène du crachat lors de la finale de «La Bataille des Couples 2»:

Vous à ma place vous aurez fait quoi ? pic.twitter.com/MpGajdF4oK — Dylan Thiry (@DylanThiry_) November 16, 2019

(L'essentiel/lja)